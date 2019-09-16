16 сентября 2019 года

Еще одному заливу Итурупа прописали сроки кетовой путины

В Сахалинской области определили период добычи кеты в заливе Одесский на острове Итуруп. Ранее также были установлены сроки для залива Доброе Начало.

Комиссия по регулированию добычи анадромных в Сахалинской области определила сроки вылова кеты еще для одного района на Итурупе. Согласно протоколу заседания, кету на морской акватории залива Одесский можно будет добывать с 21 сентября до 30 ноября включительно, сообщает корреспондент Fishnews. При этом дата окончания лова может быть скорректирована в зависимости от фактических подходов лосося.

Ранее, на заседании 12 сентября, региональная комиссия по анадромным установила сроки добычи кеты в заливе Доброе Начало на Итурупе – с 21 сентября по 30 ноября включительно.

Fishnews