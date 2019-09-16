16 сентября 2019 года

По охране Байкала поставили новые задачи

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по защите Байкала. Правительство должно приступить к реализации мероприятий по сохранению и воспроизводству уникальных водных биоресурсов озера.

Глава государства Владимир Путин поручил правительству завершить формирование механизмов государственного экологического мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал. Предполагается, что это обеспечит прогнозирование изменений состояния окружающей среды.

При этом кабмин должен предусмотреть совершенствование мониторинга водных животных и растений Байкала, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительству поручено обеспечить регулярный анализ количества запасов и промысловой нагрузки на водные биоресурсы озера, а также оценку результатов их воспроизводства.

До 1 января 2020 г. кабмин должен разработать и приступить к реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биоресурсов Байкала. При этом должен быть предусмотрен автоматизированный учет выпуска видов рыб.

Fishnews