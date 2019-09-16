16 сентября 2019 года

Нагул осетровых в Северном Каспии проверили ученые

Специалисты провели тралово-акустическую съемку молоди осетровых в Северном Каспии. Собранный материал проанализируют для оценки экологического состояния района нагула и ситуации с кормовой базой сеголеток.

Рейс на научно-исследовательском судне «Гидробиолог» проводили сотрудники центрального аппарата Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Волжско-Каспийского филиала (КаспНИРХ).

Специалисты собирали генетический, ихтиологический и экологический материал для оценки численности пополнения 2019 г., физиологического состояния молоди осетровых рыб и условий обитания сеголеток в местах нагула. Эти исследования проводятся регулярно с 2015 г. в северо-западной мелководной части Каспийского моря.

Район работ объединяет участок в непосредственной близости к Волго-Каспийскому каналу, акватории банок Песчаная, Часовая, Становая, Тюленья, Тбилиси, Сигнал, Средняя Жемчужная и ее свала, область вокруг острова Малый Жемчужный. Западная часть исследуемого района примыкает к выходу основного русла Волги, на котором расположены осетровые рыбоводные заводы. По нему скатывается основная часть сеголеток осетровых искусственного и естественного воспроизводства. Восточная часть района – ключевое место летнего нагула сеголеток, которые, скатившись по речному руслу, концентрируются в районе бухты Средняя Жемчужная.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, участники рейса измеряли и взвешивали отловленных рыб, отбирали пробы бентоса для определения количественного и качественного состава кормовой базы сеголеток. Также определялись гидрологические и гидрохимические параметры воды. Кроме учета сеголеток, оценивался видовой состав прочего тралового улова, проводились промеры полупроходных, речных и морских видов рыб.

Предварительные результаты съемки показали, что, как и в прошлые годы, основным местом летнего нагула осетровых всех возрастов был район южной оконечности бухты Средняя Жемчужная. Температурный режим на станциях, где проходил нагул осетровых, был схожим с показателями 2018 г.

Собранный материал будет анализироваться в КаспНИРХ для оценки экологического состояния района нагула молоди осетровых, состояния их кормовой базы в момент съемки.

Fishnews