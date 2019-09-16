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Цветение водорослей – одна из главных угроз аквафермам в последние годы. Фото The Fish Site

Цветение водорослей хотят оперативно отслеживать

Шотландский консорциум разрабатывает систему раннего обнаружения потенциально опасного планктона и водорослей. Планируется, что эта технология поможет эффективнее бороться с одной из самых серьезных угроз для рыбы на аквафермах.

Над созданием дешевой сенсорной системы работает группа организаций: провайдер морских технологий OTAQ, Центр цитометрии имени Иэна Фрейзера в Университете Абердина, Шотландский инновационный центр аквакультуры и Инновационный центр сенсоров, систем визуализации и технологий интернета вещей, пишет The Fish Site. Предполагается, что конечный продукт сможет автоматически проводить выборку, идентифицировать и подсчитывать количество отдельных микроорганизмов при помощи анализа изображений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, скопления водорослей и планктона – одна из главных угроз для аквакультуры. Некоторые типы микроорганизмов ядовиты для лосося и других рыб, а в большом количестве «цветение воды» может вызывать смертельное повреждение жабр. Это природное явление обусловлено резким изменением температуры, освещения или питательности окружающей среды. В 2019 г. большие потери от размножения водорослей понесли аквафермеры Норвегии.

Лабораторные методы мониторинга концентрации планктона и водорослей основываются на анализе данных, собираемых 1-2 раза в день. Результаты таких исследований могут иметь различные интерпретации и содержать ошибки. Наиболее точные результаты дает использование дорогостоящего и сложного оборудования, но даже они показывают лишь часть картины происходящего.

По данным The Fish Site, новая система позволяет применять микрокамеры, уникальные устройства по отбору образцов и искусственный интеллект. Предполагается, что технология поможет аквафермерам отслеживать ситуацию практически в режиме реального времени. Производители рыбы смогут использовать превентивные меры, такие как пузырьковая завеса или другие барьеры, чтобы защитить свои хозяйства от распространения вредных микроорганизмов.

Планируется, что система будет способствовать поддержанию здоровья рыбы, повысит эффективность использования кормов, а также поможет сделать весь процесс мониторинга качества воды дешевле и эффективнее. В OTAQ заявили, что ряд компаний уже заинтересовались новой технологией.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуралососьнорвегия
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