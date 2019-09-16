Новости
Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Сергей Харьков: Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Слияние ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», Главрыбвода и ЦСМС ускорит принятие решений и позволит выполнять новые задачи, уверен врио гендиректора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

Решение об акционировании ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» было принято в прошлом году. «Процесс идет, сейчас все документы находятся в правительстве. Думаю, что при хорошем раскладе этот законопроект будет внесен в октябре в Госдуму», – сообщил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

По его словам, концепция законопроекта проработана «по максимуму». В частности, предусмотрено, что любое распоряжение имуществом будущего акционерного общества будет происходить только через указ президента.

«В реальности произойдет объединение трех структур, даже не объединение, а передача имущественных комплексов, и в результате будет создано системообразующее предприятие рыбной отрасли, – отметил Сергей Харьков. – Оно будет охватывать своего рода жизненный цикл: разведение малька, мелиорацию, компенсационные мероприятия, выращивание товарной рыбы, производство рыбной продукции глубокой переработки, отправку ее на прилавок и т.д.»

Глава Нацрыбресурса считает, что акционирование поможет упростить согласование различных вопросов и ускорит принятие решений. «Общий имущественный комплекс позволит решать новые задачи, в том числе благодаря сторонним инвестициям и кредитным ресурсам, - заявил руководитель предприятия. - Мы ожидаем и синергетического эффекта от объединения интеллектуального потенциала разработок Главрыбвода и Нацрыбресурса».

В этом объединении Сергей Харьков видит и другие возможности - для освоения Мирового океана, развития товарной аквакультуры. «У нас появятся совсем другие возможности, совсем другие финансовые потоки и кадровые ресурсы», – подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что процесс реорганизации действительно сложный из-за большого количества имущества и сотрудников. «И надо, чтобы в один прекрасный момент все это слилось воедино, без ущерба для людей, функционала и структуры. Как Главрыбвода, так и Нацрыбресурса. Тогда мы получим компанию федерального уровня, которая сможет делать системные вещи для рыбной отрасли и для Росрыболовства», - обратил внимание Сергей Харьков.

Руководитель предприятия рассказал также о выполнении поручения президента Владимира Путина - по передаче причалов рыбакам, у которых есть инфраструктура для обеспечения полного цикла функционирования рыбных портов.

«Все прекрасно знают, какие споры шли, например, с Владивостокским морским рыбным портом, да и с другими портами. Но в итоге мы пришли к согласию и смогли заключить с арендаторами долгосрочные договоры на 49 лет, предусматривающие инвестиционные обязательства. Сейчас нам поручено обеспечивать мониторинг выполнения этих обязательств, что мы и делаем, и небезуспешно», - подчеркнул глава Нацрыбресурса.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.