16 сентября 2019 года

Сергей Харьков: Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Слияние ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», Главрыбвода и ЦСМС ускорит принятие решений и позволит выполнять новые задачи, уверен врио гендиректора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

Решение об акционировании ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» было принято в прошлом году. «Процесс идет, сейчас все документы находятся в правительстве. Думаю, что при хорошем раскладе этот законопроект будет внесен в октябре в Госдуму», – сообщил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

По его словам, концепция законопроекта проработана «по максимуму». В частности, предусмотрено, что любое распоряжение имуществом будущего акционерного общества будет происходить только через указ президента.

«В реальности произойдет объединение трех структур, даже не объединение, а передача имущественных комплексов, и в результате будет создано системообразующее предприятие рыбной отрасли, – отметил Сергей Харьков. – Оно будет охватывать своего рода жизненный цикл: разведение малька, мелиорацию, компенсационные мероприятия, выращивание товарной рыбы, производство рыбной продукции глубокой переработки, отправку ее на прилавок и т.д.»

Глава Нацрыбресурса считает, что акционирование поможет упростить согласование различных вопросов и ускорит принятие решений. «Общий имущественный комплекс позволит решать новые задачи, в том числе благодаря сторонним инвестициям и кредитным ресурсам, - заявил руководитель предприятия. - Мы ожидаем и синергетического эффекта от объединения интеллектуального потенциала разработок Главрыбвода и Нацрыбресурса».

В этом объединении Сергей Харьков видит и другие возможности - для освоения Мирового океана, развития товарной аквакультуры. «У нас появятся совсем другие возможности, совсем другие финансовые потоки и кадровые ресурсы», – подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что процесс реорганизации действительно сложный из-за большого количества имущества и сотрудников. «И надо, чтобы в один прекрасный момент все это слилось воедино, без ущерба для людей, функционала и структуры. Как Главрыбвода, так и Нацрыбресурса. Тогда мы получим компанию федерального уровня, которая сможет делать системные вещи для рыбной отрасли и для Росрыболовства», - обратил внимание Сергей Харьков.

Руководитель предприятия рассказал также о выполнении поручения президента Владимира Путина - по передаче причалов рыбакам, у которых есть инфраструктура для обеспечения полного цикла функционирования рыбных портов.

«Все прекрасно знают, какие споры шли, например, с Владивостокским морским рыбным портом, да и с другими портами. Но в итоге мы пришли к согласию и смогли заключить с арендаторами долгосрочные договоры на 49 лет, предусматривающие инвестиционные обязательства. Сейчас нам поручено обеспечивать мониторинг выполнения этих обязательств, что мы и делаем, и небезуспешно», - подчеркнул глава Нацрыбресурса.

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