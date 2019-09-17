17 сентября 2019 года

Росрыболовство включили в дорожную карту по «Маринет»

Правительство внесло изменения в план мероприятий, который должен помочь России завоевать лидерство на перспективных технологических рынках морской отрасли. В список исполнителей вошли Минсельхоз и Росрыболовство.

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Маринет» правительство утвердило в 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дорожная карта, в частности, предусматривает формирование системы использования цифровой навигации, безэкипажного судовождения, экологического мониторинга и госмониторинга водных биоресурсов. Теперь в список исполнителей по этому мероприятию включены Минсельхоз и Росрыболовство. Сроки реализации продлены до 2021 г.

Предполагается, что выполнение дорожной карты поможет обеспечить лидерские позиции российского бизнеса на перспективных технологических рынках глобальной морской отрасли. К передовым направлениям власти отнесли цифровую навигацию (e-навигацию), технологии освоения ресурсов океана и инновационное судостроение.

Fishnews