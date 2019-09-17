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Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

Российские инженеры предложили свое решение проблемы, связанной с транспортировкой (перекачкой) отходов рыбопереработки на расстояния более 1000 м. Уникальный эксперимент при поддержке камчатских рыбопромышленников провели в ООО «Технологическое оборудование».

Для лососевых видов рыб процент сырья, который приходится на отходы при переработке, достигает 20% от общего объема. То есть из условных 300 тонн рыбы, поступающих на береговой завод большой мощности, 60 тонн в сутки, или 3 тонны в час, – это отходы. И весь поток требуется утилизировать с соблюдением требований природоохранного законодательства и санитарных норм.

Рыбомучная установка (РМУ) или комплекс по переработке рыбных отходов (ПРО) на предприятиях вынесены в отдельное от основных перерабатывающих мощностей помещение. В ином случае отходы и вовсе вывозят на другое предприятие для утилизации должным образом. Поэтому задача транспортировки рыбных голов и внутренностей на заводах, где происходит первичная обработка, встает всегда.

Осложняет работу с рыбными отходами их особая структура, физико-химический состав. Уже через несколько минут после потрошения рыбы в ее внутренностях из-за содержащихся там ферментов начинается автолиз – процесс самопереваривания. Кроме того, при перевозке отходов автотранспортом нередко в приемный бункер рыбомучной установки попадает мелкий металлический мусор, что приводит к поломке агрегата.

Задавшись вопросом транспортировки, а точнее, перекачивания, на большие расстояния этой химически агрессивной, вязкой пищевой среды, инженеры «Технологического оборудования» приступили к экспериментам, взяв за основу давно известный механизм – перистальтический насос.

Новый подход

«Перед нами стояла задача отработать технологию транспортировки рыбных голов на расстояние не менее 600 метров, – рассказал журналу «Fishnews – Новости рыболовства» технический директор ООО «Технологическое оборудование» Михаил Готшалк. – Эта «среда» совершенно уникальна. Привычный круг манипуляций с рыбными головами – это дробление или варка целиком. Но нам предстояло научиться их транспортировать, сохраняя при этом структуру сырья и не перемешивая его с водой, чтобы не снижать уровень ценного белка в продукте».

Сама по себе технология перекачки пищевого сырья с использованием насосов уже существует: зарубежные производители оборудования предлагают свои варианты для перерабатывающих производств. Но, как отмечает Михаил Готшалк, иностранные разработчики берут за основу ламельные насосы, перекачка отходов происходит с использованием воды и на расстояние до 100 метров, причем в пределах производственных помещений. Кроме того, подобная техника обычно отличается внушительными габаритами и высокой стоимостью, в том числе из-за используемых материалов и электроники.

Эксперимент удался

Самое активное участие в испытаниях принял камчатский рыбоперерабатывающий завод «Максимовский». Рыбопромышленники не только вложили средства в новые разработки отечественных инженеров, но и снабдили сырьем: для эксперимента во Владивосток было доставлено 13 тонн рыбных голов.

После расчетов и подготовительных работ совместно с корейскими партнерами были изготовлены перистальтический насос с заданными характеристиками и трубопровод. Систему транспортировки было решено испытывать на территории самой компании «Технологическое оборудование». Первая обкатка насоса – сначала с водой, а затем и с заданным сырьем – прошла на расстояние 200 метров.

«Мы использовали гибкие пластиковые трубы диаметром 200 мм, из которых возможно собрать трассу любой сложности. В итоге мы получили отличную транспортную систему, которая не боится разморозки и способна выдерживать высокое давление (в 57 бар). В ходе эксперимента нам удалось добиться подачи сырья из бункера в трубопровод (включая крупные фрагменты), обеспечить продвижение рыбных отходов по всей протяженности трубопровода, что важно – без добавления воды. А также мы научились промывать систему в конце операции, предусмотрели механизм прочистки труб в случае засора, – поделился подробностями эксперимента представитель инжиниринговой компании. – После этого вновь разобрали систему, изучили состояние всех ее компонентов, внесли свои доработки и приступили к следующему этапу – перекачке сырья уже на 600 метров».

Дальнейшие испытания также показали отличные результаты при минимальной нагрузке на насос. «Уверен, что такая система спокойно сможет качать отходы и на расстояние больше километра», – добавил Михаил Готшалк.

Этим летом новая разработка прошла проверку на путине. Перистальтический насос с системой трубопровода на 600 метров был установлен на рыбокомбинате «Максимовский» и успешно функционировал в условиях реального производства.

ООО «Технологическое оборудование»

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  • Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»
  • При переработке лосося до 20% улова составляют отходы. Для завода большой мощности этот показатель может достигать трех тонн в час
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