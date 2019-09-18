18 сентября 2019 года

Браконьеры из КНДР ранили российских пограничников

Трое сотрудников погранслужбы Приморья получили ранения при задержании северокорейских шхун за нелегальный промысел. МИД России потребовал от сопредельного государства принять исчерпывающие меры.

Конфликт произошел 17 сентября в исключительной экономической зоне России в Японском море. Корабли Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерским промыслом.

По информации пресс-службы ведомства, экипаж одного из судов совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В результате российские пограничники задержали обе шхуны и более 80 граждан Северной Кореи.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российский МИД, где ему выразили серьезная озабоченность в связи с произошедшим. «Было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия», — сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Российские дипломаты потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов. Представитель КНДР обещал незамедлительно доложить в Пхеньян.

Проблема с северокорейским браконьерством в водах РФ в последние годы обостряется все сильнее. Накануне погрануправление рассказало о нашествии нелегальных добытчиков кальмара в воды Приморья.

В октябре 2016 г. граждане Северной Кореи набросились на российских пограничников при задержании браконьерского судна. Травмы получили шестеро членов осмотровой группы. Силовики открыли огонь на поражение, ранив девятерых корейцев, один из них позднее скончался. В отношении нападавших были возбуждены уголовные дела.

Fishnews