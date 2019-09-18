Новости
МИД России потребовал от Северной Кореи принять исчерпывающие меры. Фото из «Википедии»

Браконьеры из КНДР ранили российских пограничников

Трое сотрудников погранслужбы Приморья получили ранения при задержании северокорейских шхун за нелегальный промысел. МИД России потребовал от сопредельного государства принять исчерпывающие меры.

Конфликт произошел 17 сентября в исключительной экономической зоне России в Японском море. Корабли Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерским промыслом.

По информации пресс-службы ведомства, экипаж одного из судов совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В результате российские пограничники задержали обе шхуны и более 80 граждан Северной Кореи.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российский МИД, где ему выразили серьезная озабоченность в связи с произошедшим. «Было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия», — сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Российские дипломаты потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов. Представитель КНДР обещал незамедлительно доложить в Пхеньян.

Проблема с северокорейским браконьерством в водах РФ в последние годы обостряется все сильнее. Накануне погрануправление рассказало о нашествии нелегальных добытчиков кальмара в воды Приморья.

В октябре 2016 г. граждане Северной Кореи набросились на российских пограничников при задержании браконьерского судна. Травмы получили шестеро членов осмотровой группы. Силовики открыли огонь на поражение, ранив девятерых корейцев, один из них позднее скончался. В отношении нападавших были возбуждены уголовные дела.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерствокальмаруголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.