12 сентября 2019 года

В воды Приморья вновь нахлынули браконьеры из КНДР

В Приморском крае береговая охрана за сутки задержала 16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев. Все они вели незаконный промысел тихоокеанского кальмара в исключительной экономзоне РФ, отметили в погрануправлении.

В конце августа – начале сентября на Приморье обрушились тайфуны. После них пограничники проконтролировали выход из тервод укрывавшегося от шторма иностранного промыслового флота. По данным правоохранителей, у побережья края остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег. Иностранного рыбака с одного из таких судов спас российский сухогруз.

Активные мероприятия по борьбе с браконьерством в российской акватории вновь набирают обороты. Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья потянулись маломерные суда соседнего государства. Сейчас в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находится более 100 северокорейских шхун, рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Для пресечения браконьерства и стабилизации ситуации в район дополнительно направлены корабли пограничников Сахалинской области.

«Вопреки предпринимаемым мерам, иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством», - сообщили в пресс-группе.

Обо всех фактах нарушения режима границы и ведения незаконного промысла пограничники проинформировали коллег из соседнего государства и генерального консула КНДР во Владивостоке.

Проблема северокорейского браконьерства в водах РФ поднималась не раз. Для изменения ситуации нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России в апреле 2019 г.

Fishnews