Новости
В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки

Нападение на пограничников обернулось уголовным делом

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников погрануправления при задержании браконьеров из КНДР. Были ранены четыре правоохранителя.

По факту нападения северокорейских браконьеров на военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в пресс-службе ФСБ Fishnews сообщили, что пограничники пресекли в исключительной экономзоне России, в районе банки Кито-Ямато, деятельность нарушителей из КНДР. Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин Северной Кореи.

«Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», – говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Отмечено, что состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия», – уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СК РФ, четверо сотрудников погрануправления получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российский МИД. Внешнеполитическое ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Представитель Северной Кореи обещал незамедлительно доложить в Пхеньян.

Проблема незаконного промысла судов Северной Кореи сохраняет актуальность, для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России в апреле 2019 г.

Fishnews

  • В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки
  • В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки
  • В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки
  • В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки
  • В Сети появилось видео с задержания одного из судов. На фото – кадр из съемки
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: уголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Сергей ХАРЬКОВ

    Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Федор КИРСАНОВ

    Инвестквоты доказали свою эффективность

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАТЫНОВ

    У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

    Все материалы

    Крупным планом

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

    Чему научит история «Островного»?

    Остров Шикотан

    Курильский рывок

    Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

    Система пошла вразнос

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.