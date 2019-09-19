19 сентября 2019 года

Нападение на пограничников обернулось уголовным делом

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников погрануправления при задержании браконьеров из КНДР. Были ранены четыре правоохранителя.

По факту нападения северокорейских браконьеров на военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в пресс-службе ФСБ Fishnews сообщили, что пограничники пресекли в исключительной экономзоне России, в районе банки Кито-Ямато, деятельность нарушителей из КНДР. Задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин Северной Кореи.

«Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», – говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Отмечено, что состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия», – уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СК РФ, четверо сотрудников погрануправления получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в российский МИД. Внешнеполитическое ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с произошедшим. Представитель Северной Кореи обещал незамедлительно доложить в Пхеньян.

Проблема незаконного промысла судов Северной Кореи сохраняет актуальность, для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера, заявили в Пограничной службе ФСБ России в апреле 2019 г.

Fishnews