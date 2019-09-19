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В рабочем семинаре по хрящевым рыбам участвовали специалисты из восьми стран. Фото пресс-службы ТГУ

Ученые обновили «охранные списки» акул и скатов

Эксперты из восьми стран определили более 30 видов хрящевых рыб, вылов которых необходимо сократить или прекратить полностью. В недельном семинаре приняли участие и российские специалисты.

«Инициатором рабочего семинара выступили комиссия Международного союза охраны природы (МСОП) и Университет Нагасаки, - рассказал сотрудник кафедры ихтиологии и гидробиологии Биологического института Томского госуниверситета Юрий Дылдин. - В группу экспертов были приглашены специалисты из Японии, Южной Кореи, США, Австралии, России, Канады, Китая и Тайваня. Выбор стран обусловлен тем, что все они имеют выход к северо-западной Пацифике - той части Тихого океана, где сосредоточены самые большие запасы промысловых видов — горбуши, сельди, трески и других, поэтому там ведется наиболее активная добыча. Акулы и скаты также являются очень популярными видами для вылова, они востребованы как в пищевой, так и в фармацевтической промышленности».

Ученые констатировали, что из-за климатических изменений в северных морях России начали появляться теплолюбивые виды акул и скатов. Так, в акватории Берингова моря был замечен японский орляковый скат - его привычный ареал сместился на несколько тысяч километров.

По итогам семинара принято решение об изменении «краснокнижного» статуса около 30 видов. Так, из-за резкого снижения численности эритемского ската его охранная категория с «вызывающей наименьшие опасения» (Least Concern) изменится на статус «исчезающий» (Endangered), подобное положение и у куджийского ската, сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ. Оба этих вида ограниченно встречаются и в российских акваториях - у Южных Курил и в Охотском море.

По предварительным данным, в список «краснокнижников», встречающихся в водах РФ, включат и несколько видов акул, в том числе японского морского ангела и японскую бычью акулу. Решение комиссии сейчас находится на стадии утверждения, в скором времени его обещают разместить на сайте МСОП.

Рекомендации экспертов по сохранению видов переданы в ООН. Предполагается, что эти данные будут использовать участники Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).

Fishnews

  • В рабочем семинаре по хрящевым рыбам участвовали специалисты из восьми стран. Фото пресс-службы ТГУ
  • В рабочем семинаре по хрящевым рыбам участвовали специалисты из восьми стран. Фото пресс-службы ТГУ
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