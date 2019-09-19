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Федеральная антимонопольная служба планирует провести заседание подкомитета по развитию биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов. Фото пресс-службы ФАС

ФАС предлагает обсудить рыбную биржу

Антимонопольная служба планирует провести заседание подкомитета по развитию биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов. Дорожная карта, которую ведомство утвердило по этой теме, предусматривает различные преференции для участников биржевых торгов. Не остался без внимания и вопрос распределения квот.

Проработка идеи организованных торгов рыбопродукцией продолжается. ФАС России планирует 1 октября собрать в Москве подкомитет по развитию биржевой торговли рыбной продукцией и иной продукцией из водных биоресурсов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, заседание будет установочным: предполагается обсудить, каким образом будет построена дальнейшая работа.

В мае первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов утвердил план мероприятий по системному развитию организованных торгов на товарных рынках. Как одно из направлений предусматривается развитие биржевых торгов продукцией из ВБР, стимулирование хозяйствующих субъектов к такому формату торговли.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев в рамках этого поручения утвердил дорожную карту на 2019 – 2020 гг. План включает целый ряд мероприятий с участием антимонопольной службы, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга, Минтранса, Росрыболовства, ФТС, налоговой службы, биржевых структур, Центробанка, союзов и ассоциаций.

Так, судя по дорожной карте, предполагается запустить пилотный проект по организации биржевых торгов продукцией из водных биоресурсов. Срок – второй квартал (т.е. апрель-июнь) 2020 г.

При этом в плане говорится о «консультациях с ведущими участниками рынка», чтобы определить виды продукции для пилотного проекта и сроки его реализации.

Не осталась без внимания и идея увязать участие в организованных торгах с получением права на добычу. Дорожная карта предусматривает «проработку вопроса необходимости включения обязательныхтребований по использованию биржевых торгов для продажи рыбной продукции на экспорт и на внутренний рынок в условияполучения квот на вылов ВБР». Срок – четвертый квартал (т.е. октябрь-декабрь) 2019 г.

В этот же период, по плану, предполагается подготовить предложения по утверждениюминимальной величины продаваемых на аукционных илибиржевых торгах отдельных видов продукции из российских водных биоресурсов.

В дорожную карту вошла выработка различных преференций для участников торгов. Например, идея льготных тарифов на перевозку продукции из ВБР, реализованной на биржевых торгах. Или подготовка мер по повышению доступности портовой инфраструктуры для таких хозяйствующих субъектов.

В дорожной карте предусмотрено, что на базе теруправлений Росрыболовства будут созданы специальные рабочие группы по развитию биржевой торговли рыбопродукицией.

Fishnews

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