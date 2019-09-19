19 сентября 2019 года

Россия и Норвегия готовятся определить национальные квоты

Представители России и Норвегии обсудили повестку дня 49-й сессии смешанной комиссии по рыболовству. Помимо утверждения ОДУ планируется поднять вопросы контроля за промыслом и сотрудничества в научных исследованиях.

В Осло прошла традиционная встреча сопредседателей Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Делегацию РФ возглавил замруководителя Росрыболовства, заместитель сопредседателя комиссии Василий Соколов, норвежскую – заместитель постоянного замминистра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Мортен Берг.

На встрече обсуждалась организация 49-й сессии СРНК, которая состоится с 14 по 18 октября в Петрозаводске. Центральным вопросом станет регулирование промысла трески, пикши, синекорого палтуса, морского окуня и других рыб в Баренцевом и Норвежском морях в 2020 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, страны обменялись позициями по определению общедопустимого улова для каждого вида.

Участники переговоров подняли вопросы управления и контроля за промыслом, а также технических мер регулирования. Российская сторона уделила особое внимание рыболовству в районе архипелага Шпицберген в связи с вступлением в силу с 1 июля 2019 г. изменений норвежского предписания по ограничениям для донного промысла. Дискуссию решено продолжить на сессии СРНК.

Норвежская сторона подчеркнула важность морских ресурсных исследований для принятия решений о мерах регулирования ВБР. Участники встречи договорились заранее обмениваться предложениями по районам и срокам экспедиций.

Fishnews