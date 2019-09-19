19 сентября 2019 года

Каспийская конвенция прошла Госдуму

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». Договор, работа над которым велась более 20 лет, регулирует и вопросы рыболовства.

Проект федерального закона о ратификации Каспийской конвенции рассмотрели на заседании ГД 19 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. С докладом по документу выступил официальный представитель президента, специальный представитель главы государства по делимитации и демаркации госграницы России с сопредельными государствами – участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Договор призван определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Участники договора – Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

Согласно документу, акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство

«Конвенция устанавливает рыболовную зону шириной 10 морских миль, которая примыкает к территориальным водам. В ней прибрежные государства обладают исключительным правом на осуществление промысла водных биоресурсов», - обратил внимание Игорь Братчиков.

Как отмечали ранее в МИД России, удалось найти компромисс между позицией о том, что на Каспийское море нужно полностью распространить Конвенцию ООН по морскому праву, и позицией о том, что это озеро.

Fishnews