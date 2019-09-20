20 сентября 2019 года

«Родословную» кроноцкой нерки поможет узнать ее икра

На нерестилищах Кроноцкого озера (Камчатка) отобрали и искусственно оплодотворили икру двух форм жилой нерки — кокани. Специалисты проследят за развитием икринок и молоди, чтобы изучить обстоятельства происхождения аборигенных рыб в уникальном водоеме.

Материал взяли у коканей-бентофагов (питаются донными организмами) и планктофагов (питаются планктоном). Для проведения эксперимента в московскую лабораторию отправили 8 тыс. икринок, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

В частности, сотрудники Кроноцкого заповедника хотят понять, почему на каком-то этапе развития единая популяция озерной нерки разделилась на две ветви, различные по образу жизни и питанию.

«Производителей-бентофагов мы отлавливали в конце августа в устье ручья Аланд, на глубине от 0,5 до 1 метра. Планктофагов накануне отловили с другой стороны озера у истока реки Кроноцкой. Собранную икру искусственно оплодотворили молоками и немедленно отправили в лабораторию, — рассказал научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова Николай Мельник.

Исследование ихтиофауны Кроноцкого озера, где в ходе эволюции сформировалось рекордное разнообразие лососевых, — одно из приоритетных направлений научной деятельности заповедника. Сегодня в водоеме выявлено 8 разных форм эндемичных гольцов и две формы кокани.

Два года подряд для исследования механизмов эволюции разных форм уникальных кроноцких гольцов из искусственно оплодотворенной икры в лабораторных условиях выращивались мальки. Ученые смогли сравнить развитие форм и выявить ключевые этапы, на которых у рыб появляются адаптивные различия. В этом году подобный сравнительный анализ развития проведут в отношении кокани.

Fishnews