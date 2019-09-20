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Изменения предлагается внести в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ. Фото пресс-службы Госдумы

Сидеть за «краснокнижных» браконьерам придется дольше

Госдума приняла во втором чтении изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ. Поправки ужесточают наказание за незаконную добычу и оборот «краснокнижных» диких животных и водных биоресурсов.

В первом чтении законопроект приняли 23 мая. Предлагается увеличить на 1 год максимальные сроки принудительных работ и лишения свободы по различным частям статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»). Также в статью вводится новый квалифицирующий признак – «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, квалифицирующий признак «совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения» предполагается заменить на формулировку «совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения». Это даст возможность привлекать к ответственности тех, кто использует служебное положение, но не является должностным лицом (например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на пленарном заседании 19 сентября поправки представил депутат Николай Брыкин. Он назвал законопроект очень важным и привел статистику ООН: на сегодняшний день 4749 видов животных находятся на стадии исчезновения. Усиление уголовной ответственности – одна из мер для сохранения будущего флоры и фауны, отметил докладчик.

Парламентарии единогласно приняли изменения во втором чтении. В третьем документ предложили рассмотреть 24 сентября.

Fishnews

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