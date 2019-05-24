24 мая 2019 года

Готовятся новые меры для защиты «краснокнижных»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за незаконную добычу «краснокнижных» водных биоресурсов. Также изменения расширяют возможности по привлечению к ответственности пособников браконьеров.

Полное название законопроекта – «О внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ», сообщает корреспондент Fishnews. Документ подготовило и внесло в Госдуму правительство. В пояснительной записке указано, что в 2015-2017 гг. выявлено 3,5 тыс. преступлений, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»). К уголовной ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек.

Законопроект предлагает увеличить на 1 год максимальные сроки принудительных работ и лишения свободы по различным частям этой статьи. Также расширяются возможности по уголовному преследованию тех, кто помогает браконьерам. В статью вводится новый квалифицирующий признак - «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, имеющийся в статье квалифицирующий признак «совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения» предлагается заменить на формулировку «совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения». Это даст возможность привлекать к ответственности тех, кто использует служебное положение, но не является должностным лицом (например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств).

Документ следует общему законодательному тренду последних лет - ужесточению ответственности за экологические правонарушения. Так, очередной закон, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными, был принят в 2018 г. В том же году были существенно увеличены таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий административную ответственность за невыполнение мер по сохранению ВБР и среды их обитания в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности.

Fishnews