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НИС третьего поколения «Вильнюс» за все время эксплуатации ни разу не проходило модернизацию. Фото пресс-службы Росрыболовства

Отраслевая наука ждет новых НИРСов

В рамках программы обновления научно-исследовательского флота Полярный филиал ВНИРО получит три новых судна – крупнотоннажное и среднетоннажное для Мурманска и судно меньших размеров для архангельского отделения.

Сейчас за Полярным филиалом ВНИРО (ПИНРО) закреплено девять средних и малоразмерных судов. Все они достаточно возрастные, хотя техническое состояние у них разное. НИС «Фритьоф Нансен» и «ПИНРО-1» уже не проводят работы в рамках госзадания и подготовлены к списанию. НИС третьего поколения «Вильнюс», использующийся для тралово-акустических съемок, за все время эксплуатации ни разу не проходило модернизацию.

«ПИНРО пока удается полностью выполнять госзадание, но вопрос обновления научно-исследовательских судов сегодня крайне актуален. К примеру, наши партнеры — Норвегия, Исландия, Канада, Фарерские острова — используют для морских ресурсных исследований исключительно НИС четвертого и пятого поколений», — рассказал Fishnews директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Безусловным подспорьем для ПИНРО он назвал НИС «Профессор Леванидов», которое в октябре будет передано филиалу после завершения трансарктического перехода с Дальнего Востока. «В среднесрочной перспективе оно закроет работы по госзаданию, однако его ресурс также ограничен из-за большого срока эксплуатации», — отметил руководитель ВНИРО.

По информации института, в рамках развития материально-технической базы рыбохозяйственной науки в период 2020-2025 гг. планируется построить пять среднетоннажных судов длиной 80 м ледового класса Arc4 с неограниченным районом плавания и два среднетоннажных судна длиной 40 м с районом плавания во внутренних и окраинных морях России. Кроме того, подготовлена проектная документация по строительству трех флагманских крупнотоннажных судов длиной 120 м.

«Закладка научно-исследовательских рыболовных судов (НИРС) состоится в 2020 г. на российских верфях. Финансовые средства на ее реализацию уже заложены в проекте федерального бюджета, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Мурманск по нашему плану получит одно крупнотоннажное и одно среднетоннажное судно, Архангельск (Северное отделение ПИНРО – СевПИНРО) – одно малое судно длиной 40 м», – уточнил Кирилл Колончин.

Fishnews

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