23 сентября 2019 года

Наблюдатели готовятся к старту промысла клыкача

Азово-Черноморский филиал ВНИРО направит научного наблюдателя на промысел клыкача в зоне АНТКОМ. В сезоне 2019-2020 гг. сотрудник института будет вести исследования на борту южнокорейского ярусолова Sunstar.

К группе международных наблюдателей от России на промысле клыкачей в предстоящем сезоне присоединится завсектором Мирового океана Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) Александр Зайцев. Наблюдение ведется в зоне действия Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Российский специалист будет вести исследования на ярусном судне Sunstar из Республики Корея, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«Комплекс исследований, предусмотренный программой АНТКОМ, будет выполняться в море Росса и море Амундсена. На промысле клыкачей предстоит выполнить работы по изучению биологии, распределению целевых объектов промысла и прилова. Будет проводиться мечение рыб для изучения путей миграции», — рассказал Александр Зайцев.

По его словам, в программу работ также входят наблюдения за птицами, млекопитающими и браконьерскими судами. Результаты исследований будут обработаны, проанализированы и направлены в Росрыболовство и секретариат АНТКОМ для дальнейшего использования.

По информации АзНИИРХ, в августе в Атлантическом филиале ВНИРО (АтлантНИРО) в Калининграде прошел четвертый отраслевой семинар по подготовке национальных и международных научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия АНТКОМ. После успешной аттестации семь сотрудников АзНИИРХ получили сертификаты на право присутствия в качестве национальных и международных научных наблюдателей на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезоне 2019-2020 гг.

Fishnews