11 февраля 2019 года

Рыбаки и ученые оценивают запасы Антарктики

Научные наблюдатели АзНИИРХ завершили работу на промысле антарктического клыкача. Одно из добывающих судов готовится к исследованию крабоидов в морях Беллинсгаузена и Амундсена в рамках трехлетней программы.

Как ловили клыкача

1 декабря ярусоловы «Волк Арктики» и «Спарта» начали промысловые работы в зоне действия Конвенции АНТКОМ на северном участке моря Росса. На борту этих судов работали научные наблюдатели Керченского филиала АзНИИРХ.

2 декабря «Волк Арктики» (он имеет ледовый класс L2) начал интенсивно продвигаться через ледовую перемычку на юг, на основной участок работ, прокладывая дорогу для «Спарты». Было решено в кратчайшие сроки срок занять наиболее продуктивные позиции на южном участке, расположенном за пределами морского охраняемого района, созданного странами-членами АНТКОМ в 2016 г. 10 декабря оба судна начали работу на южном участке моря Росса, где концентрировалось от 10 до 15 ярусоловов разных стран. Так как промысел ведется по «олимпийскому принципу» в пределах квоты для района, все пытались в максимально короткий срок получить как можно больший улов. Высокая концентрация плавучих льдов на участке существенно сократила возможности для постановки и выборки ярусов. 5 января лимит освоили, сообщили Fishnews в АзНИИРХ.

С 6 по 12 января «Волк Арктики» и «Спарта» совершили переход из моря Росса через ледовую перемычку на северо-восток, в море Амундсена. «Спарта», завершив на этом рейс, направилась в порт. «Волк Арктики» вышел на прибрежный участок, относительно свободный ото льда, и 13 января продолжил промысел у самой кромки шельфового ледника Геца и горы острова Сайпл, в 125 милях от законсервированной российской полярной станции «Русская».

31 января «Волк Арктики» прекратил промысел в связи с необходимостью бункеровки и направился в чилийский порт Пунта-Аренас.

Впереди крабоиды

«Волк Арктики» начнет выполнение российской научной программы по исследованию жизненного цикла и ресурсного потенциала крабоидов в море Беллинсгаузена и море Амундсена. Программа, утвержденная в Росрыболовством и научным комитетом АНТКОМ, принята на 37-й сессии комиссии в австралийском Хобарте и рассчитана на три года. Это будет первое в истории исследование биологии и ресурсов глубоководных антарктических крабоидов. Из стран-членов АНТКОМ технологиями выполнения таких исследований владеют лишь Россия и Соединенные Штаты.

За выполнение программы по изучению крабоидов взялась компания «Антей». На больших глубинах планируется выставить сотни крабовых ловушек, провести комплексный анализ видового и количественного состава уловов, собрать обширный биологический материал.

Fishnews