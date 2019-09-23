23 сентября 2019 года

Наталия Добрынина: Артемия — это настоящий клад

Промыслом цист (яиц) артемии в России занимаются десятки компаний, но глубокая переработка встречается редко. Хотя артемия – это ценное сырье для производства не только рыбных кормов, но и биологически активных добавок и функциональных продуктов питания.

Одно из немногих исключений на российском рынке –научно-производственное предприятие «Био Билдинг»из новосибирского Академгородка. Научный подход, собственное сырье и многолетние исследования позволили компании разработать и вывести на рынок комплексы «Артемия Голд» и «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», которые часто можно увидеть на отраслевых выставках как в нашей стране, так и за рубежом.

«Яйцо артемииочень богато питательными элементами, в которых нуждается организм человека. Это и нуклеиновые кислоты, и широкий спектр полиненасыщенных жирных кислот, и каротиноиды. В небольшом количестве там присутствует коллаген, глюкозамины, некоторые микроэлементы, в том числе йод, и многое другое», — говорит директор НПО «Био Билдинг» Наталия Добрынина.

Когда речь идет о натуральном продукте, обеспечить стабильность состава без дополнительных вмешательств можно только путем тщательного контроля сырья. Поэтому для производства цисты артемии берут только с проверенных озер — у компании в аренде несколько участков в Новосибирской области.

«Мы стараемся максимально опираться на исследования и научный подход. И поскольку «Био Билдинг» находится в Новосибирске, в Академгородке, такая возможность у нас есть», – рассказала Fishnews директор компании.

Первым продуктом «Био Билдинг» на основе яйца артемии стал биологически активный комплекс «Артемия Голд», в составе которого есть нуклеиновые кислоты и йод. Второй комплекс «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», который появился на рынке недавно, тоже сделан из артемии, но это уже не порошок, а экстракт — своего рода коктейль из астаксантина (мощный антиоксидант), полиненасыщенных жирных кислот и йода.

Российское происхождение продукции, по словам Наталии Добрыниной, не является минусом для продвижения на рынке. «Сейчас российский покупатель начал обращать внимание на отечественного производителя, поэтому я не скажу, что американским или европейским БАДам слепо доверяют. Главное для человека — это гарантия того, что используются натуральные компоненты, и уверенность в соблюдении технологических стандартов. В этом плане наши производители ничуть не хуже, а порой и превосходят зарубежных», — считает она.

Российский рынок БАДов, на взгляд эксперта, пока невелик и только формируется. Наши соотечественники в среднем потребляют гораздо меньше добавок и витаминов, чем в США, Европе или даже Азии, но с каждым годом эта планка растет.

Отечественная рыбная отрасль последние годы также предпринимает попытки перейти к максимально полному использованию добываемого сырья, в том числе для извлечения биологически активных веществ из отходов рыбопереработки. По мнению Наталии Добрыниной, перспективы у этого направления весьма привлекательные.

«У наших рыбаков есть не только потенциал, у них есть и знания, и желание, поэтому со временем они, конечно, наладят такое производство, — уверена руководитель компании. — Рано или поздно отрасль придет к тому, что все отходы производства будут перерабатываться — на добавки, на рыбную муку и жир, на еще какие-то компоненты».

«Био Билдинг» и сам пошел именно этим путем, когда в прошлом году начал выпускать органические корма для рыб, сырьем для которых стали отходы производства «Астаксантина». После переработки из них получается высококачественный продукт, которым рыба может питаться с первых дней жизни.

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