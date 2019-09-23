23 сентября 2019 года

Завершается онлайн-регистрация на Конгресс рыбаков

Зарегистрироваться для участия в XIV Международном конгрессе рыбаков через сайт можно до 25 сентября включительно. Традиционный отраслевой форум пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября.

В этом году главная тема конгресса – «Рыбная индустрия 2020: образ будущего». Перспективы отрасли в новом десятилетии станут ключевым вопросом пленарного заседания.

Также в программе три круглых стола. Первый – «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт» – пройдет 3 октября.

Второй и третий – «Экспорт рыбопродукции: новые возможности» и «Аквакультура: создание условий для устойчивого роста» – запланированы на 4 октября.

Официальный сайт Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/. Здесь опубликованы программа конгресса, формируемый список участников, а также репортажи с предыдущих форумов и новости предстоящей встречи, сообщает корреспондент Fishnews.

Форма для регистрации участников Международного конгресса рыбаков размещена по адресу http://fish-forum.pro/registratsiya/.

О готовности принять участие в мероприятии уже заявило более 200 человек. Это руководители компаний, отраслевых ассоциаций, представители федеральных и региональных властей, в том числе члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители науки, общественности.

Ожидаются участники из Москвы, Амурской, Калининградской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской областей, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга. Из зарубежных делегаций – представители Исландии, Вьетнама, Китая, Японии и других стран.

Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», Mitsubishi marine engine.

Fishnews