Новости
О присоединении России к Парижскому соглашению премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил на совещании со своими заместителями. Фото пресс-службы правительства

Россия хочет сгладить «углеродный след»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о присоединении России к Парижскому соглашению по климату. Таким образом, наша страна получает возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки, отметили в правительстве.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 сентября 2019 г. № 1228, Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Вместе нам надо будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения», – прокомментировал международное сотрудничество премьер-министр Дмитрий Медведев.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 г. Россия подписала документ 22 апреля 2016 г. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации, поэтому проводить документ через Госдуму и Совет Федерации не потребовалось.

Стратегическая цель соглашения – удержать прирост глобальной средней температуры к концу века в пределах «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложить усилия» в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

С ратификацией Парижского соглашения наша страна получила возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки, заявил вице-премьер Алексей Гордеев (курирует в правительстве экологическую повестку). «Это особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает 4-е место в мире по объемам выбросов парниковых газов. И любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов», – отметил зампред правительства.

Алексей Гордеев рассказал о нормативно-правовой базе, которая готовится на национальном уровне. Базовым должен стать федеральный закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов: его проект уже разработало Минэкономразвития.

До конца года должен быть разработан проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Готовится, по словам вице-премьера, проект национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

«Мы рассчитываем, что принятие Парижского соглашения будет стимулировать внедрение энергоэффективных и низкоуглеродных технологий, способствовать снижению «углеродного следа» в производимой продукции», – прокомментировал присоединение глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По информации министерства, соглашение ратифицировали (приняли, одобрили, присоединились) 187 из 197 Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая Российскую Федерацию.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.