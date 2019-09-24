24 сентября 2019 года

Россия хочет сгладить «углеродный след»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о присоединении России к Парижскому соглашению по климату. Таким образом, наша страна получает возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки, отметили в правительстве.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 сентября 2019 г. № 1228, Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Вместе нам надо будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу, чтобы снизить темпы глобального потепления. При этом каждая страна сама определяет свой вклад в этот процесс и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения», – прокомментировал международное сотрудничество премьер-министр Дмитрий Медведев.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 г. Россия подписала документ 22 апреля 2016 г. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации, поэтому проводить документ через Госдуму и Совет Федерации не потребовалось.

Стратегическая цель соглашения – удержать прирост глобальной средней температуры к концу века в пределах «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложить усилия» в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

С ратификацией Парижского соглашения наша страна получила возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки, заявил вице-премьер Алексей Гордеев (курирует в правительстве экологическую повестку). «Это особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает 4-е место в мире по объемам выбросов парниковых газов. И любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов», – отметил зампред правительства.

Алексей Гордеев рассказал о нормативно-правовой базе, которая готовится на национальном уровне. Базовым должен стать федеральный закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов: его проект уже разработало Минэкономразвития.

До конца года должен быть разработан проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Готовится, по словам вице-премьера, проект национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

«Мы рассчитываем, что принятие Парижского соглашения будет стимулировать внедрение энергоэффективных и низкоуглеродных технологий, способствовать снижению «углеродного следа» в производимой продукции», – прокомментировал присоединение глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По информации министерства, соглашение ратифицировали (приняли, одобрили, присоединились) 187 из 197 Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая Российскую Федерацию.

Fishnews