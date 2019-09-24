24 сентября 2019 года

США отозвали «рыбные претензии» к России

Российским рыбакам больше не грозят американские санкции за «потворство нелегальному промыслу». Национальная служба морского рыболовства США (NMFS) отменила «желтую карточку».

Претензии NMFS были отражены в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA) Конгрессу США о совершенствовании международного управления рыболовством за 2017 г. Вместе с Россией в «штрафной список» тогда попали Эквадор и Мексика, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению американских ведомств, власти этих стран недостаточно жестко боролись со своими судами-браконьерами в Мировом океане.

Государствам предоставили двухлетний срок для принятия «корректирующих мер». В противном случае им грозили санкции: запрет на заход рыболовецких судов в американские порты и ограничения на ввоз рыбопродукции в США.

В новом двухлетнем докладе Конгрессу NMFS «положительно аттестовала» Россию, отменив ей «желтую карточку». В отношении Мексики и Эквадора указано, что они также приняли «корректирующие меры», однако эти страны по-прежнему остаются в числе «подозреваемых». Кроме того, в «штрафной список» внесли Южную Корею.

Fishnews