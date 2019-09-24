24 сентября 2019 года

«Норебо» готовится к закладке четвертого траулера

В цехах Северной верфи приступили к резке металла для строительства четвертого морозильного траулера-процессора для группы «Норебо». Сдача судна заказчику планируется через два года.

Питерская судоверфь готовится начать работу над четвертым морозильным траулером-процессором проекта 170701, заказчиком которого выступает АО «Мурманский губернский флот» (входит в группу «Норебо»). Судостроители уже приступили к резке металла для будущего судна, его закладка запланирована на конец ноября.

Новый траулер длиной 81,6 м и водоизмещением 5500 тонн сможет замораживать до 100 тонн рыбы в сутки. Расчетный экипаж – 80 человек. Суда проекта 170701 предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, полной переработки улова и хранения продукции.

«Это достаточно сложный проект не только для судостроителей, но и для проектантов, – рассказал Fishnews представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. – Со своей стороны мы обеспечиваем полное финансирование проекта и активно работаем со всеми сторонами для его реализации. Если по четвертому судну мы только начинаем работы по формированию корпуса, то по первому судну впереди более сложные технологические работы, связанные с установкой главного двигателя и иного оборудования».

Траулер-процессор оснастят многофункциональной рыбоперерабатывающей фабрикой, которая позволит выпускать замороженное в море филе и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты. По информации Северной верфи, для строящихся судов уже заключены контракты и проавансированы поставки пропульсивных комплексов, оборудования для связи, радионавигации, рыбопоиска, а также траловых комплексов, рефрижераторов и других устройств.

«По плану четвертое судно должно быть передано АО «Мурманский губернский флот» осенью 2021 года для регистрации и проведения испытаний на промысле», – уточнил Сергей Сенников.

Всего группа «Норебо» намерена построить десять рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания для работы как на Северном бассейне, так и на Дальнем Востоке.

Fishnews