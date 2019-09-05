05 сентября 2019 года

«Норебо» подписало еще четыре договора по программе инвестквот

Компании, входящие в состав группы «Норебо», заключили с Федеральным агентством по рыболовству договоры на доли инвестиционных квот. Под объемы минтая и сельди будут построены четыре траулера-процессора.

Церемонию подписания договоров с компаниями-участницами программы инвестиционных квот Росрыболовство провело на площадке Восточного экономического форума, сообщает корреспондент Fishnews. Доли распределены по итогам третьего этапа заявительной кампании.

Договоры с компаниями «Акрос», «Блаф», «Ролиз» и «Сахалин Лизинг Флот» (входят в группу «Норебо») предусматривают строительство траулеров-процессоров. Напомним, что в январе участники холдинга подписали контракты на строительство четырех судов проекта 170701 с Северной верфью. Новые траулеры будут работать на промысле в Охотском и Беринговом морях.

«Всего «Норебо» планирует построить 10 инновационных рыбопромысловых судов длиной 81,6 м по проекту 170701, из них 6 будут работать на Северном рыбохозяйственном бассейне, а 4 – на Дальнем Востоке, - рассказал заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. - Все суда будут строиться на Северной верфи в Санкт-Петербурге. В настоящий момент уже заложено 3 судна и 4 планируется заложить в ноябре этого года. Все суда для работы на Дальнем Востоке планируется ввести в эксплуатацию в период с 2022 по 2023 год. Строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счет собственных средств «Норебо» при финансовой поддержке Сбербанка России».

Fishnews