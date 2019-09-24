24 сентября 2019 года

Росморречфлот рассказал о борьбе с огнем на «Петре Житникове»

На плавбазе «Петр Житников» к утру по московскому времени продолжалось тушение пожара, горящую надстройку и прилегающие помещения заливали с моря и на борту. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Возгорание на «Петре Житникове» (владелец – ХК «Дальморепродукт») возникло в акватории Южных Курил ночью 24 сентября по местному времени. Большую часть экипажа эвакуировали рыбацкие суда, на борту осталась аварийная команда.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росморречфлота, по данным на 5 утра по московскому времени борьба с огнем продолжалась. Координатор операции – морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске. Координатором на месте назначили капитана рыболовного судна «Чемпион», который первым подошел к горящему «Петру Житникову».

Сначала были применены средства объемного химического тушения, сейчас идет орошение переборок, надстройки и прилегающих помещений, сообщили в федеральном агентстве. «Чемпион» производит тушение снаружи, аварийная команда – 56 человек – на борту. «Во время пожара возгорание распространилось за пределы тарного крабового цеха, где шла упаковка продукции, и перешло в соседнее помещение», – отметили в пресс-службе. По информации Росморречфлота, эвакуировано 363 человека.

В спасательный подцентр пригласили представителя пожарной службы МЧС для консультации по тушению пожара. В подцентре имеются чертежи аварийной плавбазы, консультирование проводится также по телефону.

К «Петру Житникову» уже подошел пограничный сторожевой корабль «Чукотка» береговой охраны Сахалина. Прибытия спасателя «Преданный» ожидают примерно к 13 часам по московскому времени, спасателя «Атлас» – ориентировочно к 16 часам. Кроме того, к плавбазе спешит ЛСС «Сибирский».

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром. «С привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции», – заявили в пресс-службе ДВТП.

Fishnews