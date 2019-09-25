25 сентября 2019 года

В комиссии по рыболовным участкам недосчитались важных членов

В Мурманской области в комиссию по «нарезке» рыболовных участков не включили представителей регионального филиала Главрыбвода и общественности. Состав органа пришлось расширить после вмешательства прокуратуры.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала приказ регионального министерства рыбного и сельского хозяйства об утверждении состава комиссии по определению границ рыболовных участков. Выяснилось, что в нарушение действующих правил в состав комиссии не были включены представители бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биоресурсов, а также общественных объединений и организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в результате протеста надзорного ведомства в правовой акт внесли поправки. В состав комиссии включили представителей Главрыбвода и общественности.

Fishnews