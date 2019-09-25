25 сентября 2019 года

Сенаторы поддержали Каспийскую конвенцию

Совет Федерации одобрил решение о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Теперь закон отправится на подпись к президенту.

Совет Федерации на заседании 25 сентября одобрил закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау 12 августа 2018 г. Участники договора – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения.

Договор определяет права и обязанности сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Регулируется порядок судоходства, промысла, использования и охраны водных биоресурсов, разведки и разработки ресурсов дна и недр.

Устанавливается механизм разграничения акватории Каспия на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, а также разграничения дна и недр на сектора в целях недропользования.

Под рыболовной зоной при этом понимается морской пояс, в котором прибрежное государство обладает исключительным правом на промысел водных биоресурсов – в соответствии с конвенцией, принятыми на ее основе отдельными соглашениями сторон и со своим национальным законодательством.

Ратификация конвенции отвечает интересам Российской Федерации, отметил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ратификация конвенции будет способствовать укреплению стабильности в отношениях России с партнерами по Каспийскому региону, говорится в материалах Совета Федерации к заседанию. Предполагается, что договор поможет расширять сотрудничество – в том числе в сфере рыболовства, морских научных исследований, охраны окружающей среды.

В материалах на сайте Совета Федерации отмечено, что конвенцию уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркмения.

Fishnews