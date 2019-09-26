26 сентября 2019 года

Икорные рейды в Эвенске принесли богатый «улов»

В поселке Эвенск Магаданской области правоохранители изъяли в общей сложности более 5 тонн браконьерской икры лососевых. Предварительный ущерб государству оценивают в 140 млн рублей.

Рейдовые мероприятия проводили пограничники совместно с сотрудниками региональных подразделений Росрыболовства, МВД и Росгвардии.

«Свыше 230 контейнеров с незаконно добытой икорной продукцией было укрыто в автомобилях и нежилых строениях», - сообщили Fishnews в пресс-службе пограничного ведомства.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews