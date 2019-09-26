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На Колыме завершилась рекордная лососевая путина за последние восемь лет. Фото пресс-службы областного правительства

Колыма составила хронику рекордной путины

В Магаданской области завершилась лососевая путина, все ее участники в совокупности освоили больше 10,4 тыс. тонн красной рыбы. Подобных уловов в регионе не было с 2011 г.

Изначально для области определили возможный вылов в 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов – для промышленного, любительского и традиционного рыболовства.

Путину в области открыли представители коренного населения 20 июня. Всего для КМНС выделили 619 тонн лососевых. По предварительной информации, освоено около 450 тонн, данные еще будут уточняться.

29 июня открылись лицензионные участки для рыбаков-любителей. На 17 участков было выделено около 200 тонн лососей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в нынешнем году лицензионные участки посетили более 30 тыс. человек, реализовано около 14 тыс. путевок. Любители поймали более 150 тонн красной рыбы. Впервые в регионе гражданам разрешили свободно и бесплатно ловить по две горбуши в день на удочку в специально отведенных местах. По экспертным оценкам, «свободный» вылов горбуши составил около 2,5 тонны. Самым уловистым и популярным местом стал участок на реке Дукча.

С 1 июля стартовал промышленный лов. К нему приступили 27 предприятий на 51 участке – от мыса Тайгонос в Северо-Эвенском городском округе до реки Тауй. В этом году акцент промысла по рекомендации науки был смещен в северо-восточном направлении от залива Бабушкина до Гижигинской губы. Там было освоено более 65% уловов.

В целом вылов горбуши, по информации регионального департамента рыбного хозяйства, составил 6,8 тыс. тонн – на 2,3 тыс. тонн больше, чем в 2017 и 2018 гг. Этот объем на 100% соответствует первоначальным прогнозным оценкам специалистов.

Рекомендованные наукой добавки освоены не были. Удовлетворены ученые и результатами заполнения нерестилищ горбуши: оно оптимальное практически во всех базовых реках области.

Кеты подошло больше ожидаемого. Первоначальный спрогнозированный объем – 1,8 тыс. тонн – по ходу путины увеличили почти вдвое. В итоге добыто без малого 3 тыс. тонн – на 1 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Кижуча наловили около 250 тонн, гольцов – 412 тонн. Продолжается специализированный промысел гольцов в реках залива Шелихова.

Окончательный объем вылова уточнят после сбора отчетов от КМНС, завершения рыбоводных мероприятий и осеннего промысла гольца.

Fishnews

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НазадМетки: кижучмагаданская областьправительство
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