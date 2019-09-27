27 сентября 2019 года

Нерестовую реку на Сахалине защитили для рыбоводов

В Главрыбводе отмечают эффективность мер по охране рек на Сахалине. По отчетам подведомственных заводов, госзадание по сбору оплодотворенной икры кеты выполнено уже на 80%.

Сахалинские рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод», ориентированные на воспроизводство молоди кеты, приступили к основному этапу работы – сбору икры и закладке ее на инкубацию. Государственные ЛРЗ собрали уже более 140 млн штук оплодотворенной икры кеты, что составляет 80% от утвержденного госзадания, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Особого внимания в этом году заслуживают подходы красной рыбы в реке Найба к забойке лососевого рыбоводного комплекса. На протяжении последних десяти летсюда доходили лишь единичные особи производителей кеты. Из-за масштабного браконьерства рыбы на Найбе не было. Сотрудникам завода приходилось доставлять икру с других лососевых рыбоводных заводов.

В нынешнем сезоне Главрыбвод решил комплексно подойти к борьбе с браконьерами. Были привлечены сотрудники частного охранного агентства, стали использоваться парапланы, сформировали договоренности с силовыми структурами. В мероприятиях против незаконного промысла кеты в реке и в морской акватории участвовали сотрудники Главрыбвода, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, погрануправления ФСБ по Сахалинской области. Совместные действия помогли довести большое количество рыбы до забоя.

Как результат, к заводу, по данным учреждения, уже подошло более 100 тонн производителей кеты. Большая плотность скопления рыбы наблюдается на протяжении двух километров реки. На ЛРЗ собрано уже свыше 30 млн штук оплодотворенной икры и ежедневно закладывается еще по 2–3 млн штук.

Fishnews