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НЕАФК - межправительственная организация, в которую входят Дания (Фарерские острова и Гренландия), Европейский союз, Исландия, Норвегия и Россия

Россия сверила часы с коллегами по НЕАФК

Российская статистика о рыбном промысле полностью соответствует данным стран-участниц Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), отмечают в ЦСМС.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи принял участие в совещании постоянного комитета по мониторингу и соблюдению Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), а также в заседании рабочей группы НЕАФК по статистике. Российскую делегацию возглавлял начальник ЦСМС Артем Вилкин.

НЕАФК – межправительственная организация, в которую входят Дания (Фарерские острова и Гренландия), Европейский союз, Исландия, Норвегия и Россия. Комиссия создана для обеспечения рационального вылова рыбы.

Данные сошлись

«В ходе заседания рабочей группы по статистике участники обсудили ряд важных вопросов, касающихся совершенствования подхода к формированию и публикации данных о рыбопромысловой деятельности на сайте НЕАФК. Так, был поднят вопрос о необходимости гармонизации справочников по видам водных биологических ресурсов, орудиям лова. Участники договорились проработать предложения по порядку отчетности и представить их на обсуждение.

Кроме того, в ходе встречи стороны сверили данные о промысле, предоставляемые в НЕАФК. С удовольствием можем констатировать, что статистика стран-участниц НЕАФК по деятельности российских судов полностью совпала с нашей отчетностью», – рассказал Артем Вилкин.

«Черный список» для нарушителей

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра, постоянный комитет по мониторингу и соблюдению НЕАФК обсудил регулирование рыбного промысла, усиление контроля за браконьерскими судами, а также возможный переход на новый стандарт электронного обмена данными.

На совещании подняли тему доверия к международным организациям, предоставляющим информацию о судах, ведущих ННН-промысел в других конвенционных районах. Предполагается, что комиссия будет автоматически включать такой флот в свой перечень «А» (предварительный список). Затем эти данные рассмотрит комитет. В случае подтверждения информации судно включат в «черный список» НЕАФК (перечень «Б»).

Fishnews

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