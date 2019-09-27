27 сентября 2019 года

Исландия переживает лососевый бум

В Исландии в ближайшие два года ожидают удвоения объемов производства продукции товарной аквакультуры. Предполагается, что доля поставок выращенной рыбы за рубеж приблизится к 3% от всего экспорта страны в денежном выражении.

В 2021 г. стоимость экспорта аквакультуры островного государства предположительно составит 322 млн долларов, сообщает Iceland Review со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов и экономики Исландии.

Лососеводам страны разрешили удвоить объемы производства: выращивать до 85 тыс. тонн в год. Однако для достижения этого показателя понадобится около двух лет. Ожидается, что компаниям будет не сложно найти покупателей за рубежом, поскольку сейчас для исландского лосося открываются новые рынки, в том числе в Китае.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общая стоимость экспорта продукции аквакультуры Исландии выросла на 60% по сравнению уровнем 2018 г. Притом и в прошлом году у лососеводов островного государства наблюдался бурный рост производства.

Предполагается, что показатели продолжат увеличиваться и после 2021 г. Однако Агентство по охране окружающей среды Исландии установило ограничения на объемы выращиваемой рыбы в некоторых фьордах, и многие аквафермы приближаются к этим лимитам.

Fishnews