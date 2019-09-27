27 сентября 2019 года

Игорь Быстров остается под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего зампреда правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Кировский районный суд Хабаровска продлил срок содержания под стражей Игоря Быстрова – бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области. В островном регионе он курировал рыбохозяйственный комплекс, должность покинул в 2017 г. Однако весной 2019 г. бывшего зампреда задержали в Санкт-Петербурге и направили в хабаровский следственный изолятор.

Срок пребывания в СИЗО бывшего зампреда продлен до 25 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Уголовное дело в отношении Игоря Быстрова было возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной» – системообразующему предприятию на острове Шикотан. В отрасли ситуацию с задержанием бывшего зампреда правительства связывают с переделом на рынке крабовых квот.

Fishnews