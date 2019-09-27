27 сентября 2019 года

Для требований к бизнесу создали новый фильтр

С 30 сентября вступят в силу новые требования по подготовке правовых актов. В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» документы с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны получать особое заключение.

Правительство уточнило порядок подготовки и принятия правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Напомним, что с ее помощью предполагается исключить неэффективные и избыточные требования, соблюдение которых проверяетсяпри госконтроле.

Для реализации механизма «регуляторной гильотины» определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств, сообщает корреспондент Fishnews. Такая группа должна действовать и в сфере рыболовства.

Теперь проекты нормативных правовых актов, которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу обязательные требования, могут быть внесены в Правительство РФ только с приложением протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы или ее подкомиссии.

То же самое – для актов федеральных органов исполнительной власти при направлении в Минюст на регистрацию. Но в этом случае подойдет также протокол заседания рабочей группы.

Fishnews