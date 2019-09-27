Новости
Дом правительства РФ. Фото из «Википедии»

Для требований к бизнесу создали новый фильтр

С 30 сентября вступят в силу новые требования по подготовке правовых актов. В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» документы с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны получать особое заключение.

Правительство уточнило порядок подготовки и принятия правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Напомним, что с ее помощью предполагается исключить неэффективные и избыточные требования, соблюдение которых проверяетсяпри госконтроле.

Для реализации механизма «регуляторной гильотины» определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств, сообщает корреспондент Fishnews. Такая группа должна действовать и в сфере рыболовства.

Теперь проекты нормативных правовых актов, которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу обязательные требования, могут быть внесены в Правительство РФ только с приложением протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы или ее подкомиссии.

То же самое – для актов федеральных органов исполнительной власти при направлении в Минюст на регистрацию. Но в этом случае подойдет также протокол заседания рабочей группы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительственная комиссияправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.