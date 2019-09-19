19 сентября 2019 года

Ассоциация рыбопромышленников Приморья поможет «регуляторной гильотине»

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планирует участвовать в рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Планируется, что реформа контроля и надзора позволит повысить их эффективность и снизить нагрузку на бизнес.

С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом оценки рисков. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Для исключения неэффективных и избыточных требований – реализация механизма «регуляторной гильотины» - определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств.

Аналитический центр при Правительстве РФ пригласил президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова принять участие в рабочей группе по механизму «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Совет АРПП на заседании 19 сентября поддержал такое решение, сообщает корреспондент Fishnews.

«Работа предстоит просто огромная: в отрасли действует множество правовых актов. У нас есть уникальная возможность поучаствовать в реформе контроля и надзора», - отметил Георгий Мартынов. Здесь и устаревшие требования к продукции из водных биоресурсов, и безопасность мореплавания, и другие темы.

АРПП пригласила предприятия направить информацию о том, какие документы и требования устарели, создают сложности для бизнеса.

Руководство ассоциации также рассказало о работе, которая проводится, чтобы отстоять систему долгосрочного закрепления долей квот и не допустить распространение аукционов.

Fishnews