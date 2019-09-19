Новости
Заседание совета АРПП прошло 19 сентября

Ассоциация рыбопромышленников Приморья поможет «регуляторной гильотине»

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планирует участвовать в рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Планируется, что реформа контроля и надзора позволит повысить их эффективность и снизить нагрузку на бизнес.

С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Предполагается, что им на смену придут современные нормы с учетом оценки рисков. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Для исключения неэффективных и избыточных требований – реализация механизма «регуляторной гильотины» - определен перечень рабочих групп по сферам деятельности федеральных ведомств.

Аналитический центр при Правительстве РФ пригласил президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова принять участие в рабочей группе по механизму «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Совет АРПП на заседании 19 сентября поддержал такое решение, сообщает корреспондент Fishnews.

«Работа предстоит просто огромная: в отрасли действует множество правовых актов. У нас есть уникальная возможность поучаствовать в реформе контроля и надзора», - отметил Георгий Мартынов. Здесь и устаревшие требования к продукции из водных биоресурсов, и безопасность мореплавания, и другие темы.

АРПП пригласила предприятия направить информацию о том, какие документы и требования устарели, создают сложности для бизнеса.

Руководство ассоциации также рассказало о работе, которая проводится, чтобы отстоять систему долгосрочного закрепления долей квот и не допустить распространение аукционов.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.