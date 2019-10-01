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Депутат Сахалинской областной думы, президент региональной ассоциации рыбопромышленников Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы регионального парламента

В Сахалинской области предложили поддержать рыбоводство

Подготовить программу поддержки лососевых рыбоводных заводов предлагает комитет по экономическому развитию Сахалинской областной думы. С инициативой выступил депутат регионального парламента, президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

Рыбоводные заводы Сахалинской области помогают пополнять ресурсную базу, отметил на заседании комитета по экономическому развитию региональной думы депутат, президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

В связи с непростой ситуацией, в которой оказались рыбоводы, он предложил областному правительству разработать программу по компенсации части затрат на приобретение малька и посадочного материала. Такие меры уже действовали, порядок компенсации разработан, отметил парламентарий. Инициативу по поддержке ЛРЗ Максим Козлов предложил отразить в решении комитета.

Также депутат обратил внимание на работу комиссии по анадромным. Здесь есть целый ряд вопросов, рассказал президент АРСО и выступил за то, чтобы поднять эти темы на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС традиционно осенью обсуждает, как в регионах проходила лососевая путина.

«Мы давно говорим и о составе комиссии, и о порядке ее деятельности, и о порядке предоставления рекомендаций для принятия решений», – напомнил Максим Козлов о проблемных темах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты наметили направления для дальнейшей работы. В ноябре областная дума планирует провести парламентские слушания, посвященные вопросам рыбного хозяйства.

Fishnews

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