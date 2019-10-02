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Добыча лосося на Дальнем Востоке

Красная рыба осваивает северный коридор

Росрыболовство не рассматривает Севморпуть как замену железнодорожным перевозкам. Альтернативный маршрут может оттянуть около 50 тыс. тонн рыбы и частично разгрузить порты Приморья в пиковые периоды, считают в ведомстве.

Лососевая путина на Дальнем Востоке подходит к концу, и, по оценке Росрыболовства, вылов предприятий превысит 480 тыс. тонн. Часть этого объема отправится в западные регионы России по Северному морскому пути, заявил на пресс-конференции 1 октября замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил, что работа с Атомфлотом ведется и лихтеровоз «Севморпуть» уже перевез первую партию контейнеров.

«На наш взгляд, это перспективное направление. Оно никак не заменит железнодорожную составляющую, но это один из путей. Особенно нам нравится подход, что Петропавловск-Камчатский создает рефконтейнерные терминалы», – рассказал замглавы рыбного ведомства, добавив, что в этом случае перевозка морем получается на 20-30% выгоднее по стоимости по сравнению с железной дорогой.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, сейчас цена доставки рыбы поездом от Владивостока до Москвы находится на уровне 14,5-15 рублей за килограмм.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство не рассчитывает, что морской коридор сможет полностью заменить Транссиб, в том числе из-за сезонности. «Мы не считаем, что нужно гнаться за Северным морским путем, – уточнил Петр Савчук. – Но снять узкие горлышки, о которых сегодня шла речь, это как раз позволит. Сконцентрировать определенные объемы в Петропавловске-Камчатском и направить через Северный морской путь».

По словам замруководителя Росрыболовства, в этом году северным маршрутом уйдет порядка 25 тыс. тонн рыбопродукции. «Дальше мы планируем, если лихтеровоз «Севморпуть» сможет делать три ходки, по крайней мере будет успевать, а они обещают нам четыре, то мы выйдем на объем порядка 50 тыс. тонн», – указал представитель федерального агентства.

Fishnews

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