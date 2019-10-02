02 октября 2019 года

Малый флот хотят освободить от освидетельствования МКУБ

Росрыболовство планирует реформировать систему освидетельствования по МКУБ в отрасли, заявил замруководителя ведомства Петр Савчук. Предлагается, в частности, отменить эту проверку для судов длиной до 12 метров.

«Практика показывает, что одними мерами по организации спасения и устранения аварийных ситуаций не обойтись, – подчеркнул замглавы Росрыболовства Петр Савчук на Всероссийской конференции по безопасности мореплавания во Владивостоке. – Без качественной системной работы по подготовке людей к предупреждению неблагоприятных событий мы не выправим ситуацию».

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор считает недостаточной проводимую работу по предупреждению аварийных ситуаций. «Это поручение спасательным отрядам: пересмотреть всю МКУБовскую систему управления безопасности, — сказал Петр Савчук. — По всей видимости, она формально действует, и нет практического результата».

По словам начальника управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолия Дубника, в рамках «регуляторной гильотины» ведомство подготовило ряд нормативно-правовых актов. В частности, предусматривается отмена обязательного освидетельствования на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью мореплавания (МКУБ) для судов длиной до 12 метров.

При этом ФАР предлагает внести изменения в правила рыболовства, касающиеся минимальных требований к оснащению таких судов средствами связи с берегом, спасательными средствами и средствами первой медицинской помощи.

«По нашему мнению, для предприятий малого бизнеса, являющихся, как правило, владельцами таких судов, обязательность освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ избыточна и неэффективна», – подчеркнул Анатолий Дубник.

Он отметил, что маломерный флот используется в основном в период промысла с ограничением района плавания. Большинство маломерных судов могут работать только в светлое время суток, а в период закрытия навигации не эксплуатируются.

По мнению представителя Росрыболовства, минимальные критерии безопасности для морских рыболовных судов длиной менее 12 метров, приведенные в МКУБ, обеспечены в нынешних условиях эксплуатации и в рамках национального законодательства. Фактическое техническое состояния маломерного судна проверяется в рамках ежегодного освидетельствования морским или речным регистрами, напомнил Анатолий Дубник.

Fishnews