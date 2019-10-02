02 октября 2019 года

Электронная сертификация поставила рекорд

Количество ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных в электронном виде за сутки, превысило 8 млн штук – такое произошло впервые при работе в штатном режиме, сообщили в Россельхознадзоре.

Сейчас в системе «Меркурий», которая используется для электронной ветеринарной сертификации, в дневное время работает примерно 37,6 тыс. пользователей, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Они оформляют ветеринарно-сопроводительные документы, осуществляют их гашение и т.д.

Наибольшее количество электронных сертификатов, оформляемых государственными ветеринарными врачами в web-интерфейсе, приходится на Республику Татарстан, Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Новосибирскую область.

Обязательная электронная ветеринарная сертификация введена в России с 1 июля 2018 г. С 1 июля 2019 г. список товаров для оформления ветеринарно-сопроводительных документов расширен: в перечень вошла готовая продукция, в том числе из рыбы.

Fishnews