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Российские рыбаки увеличили вылов сардины-иваси

Иваси тянет уловы вверх

По данным отраслевой системы мониторинга, на начало октября вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке достиг 87,8 тыс. тонн, что на 33,5 тыс. тонн выше уровня 2018 г. Промысел пелагических видов рыб ведут три десятка судов.

Ситуация на пелагической путине обсуждалась на очередном заседании штаба в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, общий вылов превышает 87,8 тыс. тонн, что на 61,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Основная доля приходится на сардину-иваси — 82,5 тыс. тонн, что на 44 тыс. тонн (14%) больше, чем год назад.

Освоение скумбрии составляет около 4,1 тыс. тонн и отстает от прошлогодних показателей на 7,7 тыс. тонн. Сайры добыто всего 1,3 тыс. тонн, что на 2,8 тыс. тонн меньше, чем за тот же промежуток 2018 г. На минувшей неделе промысел пелагических видов рыб вело 30 российских судов, в том числе 27 — в экономзоне России и три — в открытом море.

По информации Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), промысловая обстановка в Южно-Курильском районе, скорее всего, сохранится в течение предстоящей недели. «Основными районами, перспективными для формирования скоплений сардины и скумбрии, остаются западная, северная и северо-восточная периферии вихря А’, особенно участки мелких циклонических вихрей, вершина третьей ветви Ойясио, северная периферия вихря А и северо-западная периферия вихря Аск», — доложил замруководителя ТИНРО Александр Буслов.

По мере понижения температуры новые промысловые участки могут сформироваться на фронте Ойясио юго-восточнее острова Шикотан и на прибрежном фронте у юго-западной оконечности острова Итуруп. Для увеличения доли скумбрии в уловах наука рекомендует вести поиск скоплений рыбы к востоку и юго-востоку от Шикотана. Кроме того, район к северо-востоку от Шикотана остается перспективным для промысла тихоокеанского кальмара.

По данным ТИНРО, условия, благоприятные для формирования промысловых скоплений сайры, в ближайшую неделю предположительно сохранятся на фронте Курильского течения между 45-48 градусами с. ш. Наиболее подходящими для концентрации косяков сайры будут участки фронта с обеих сторон потока Курильского течения с перепадами температуры поверхности океана 8–10 градусов и 11–13 градусов.

Во второй половине недели ожидается прохождение через Южно-Курильский район тайфуна «Митаг», который может существенно изменить океанологические условия и промысловую обстановку.

Fishnews

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