03 октября 2019 года

По крабовому аукциону стартует новый этап

3 октября должно начаться рассмотрение заявок на участие в торгах по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях. По регламенту на эту процедуру отводится максимум 10 рабочих дней.

Резонансный крабовый аукцион будет проводиться поэтапно. С 7 по 11 октября – по долям квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне, 14–15 октября – для квот в Северном бассейне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок от желающих побороться за право добычи ценного биоресурса должен завершиться 3 октября в 11 часов по московскому времени. Комиссия, созданная Росрыболовством, в этот же день должная приступить к рассмотрению документов. По результатам будут определены те, кто примет участие в торгах.

Для торгов выбрана электронная площадка Российского аукционного дома: http://fish.lot-online.ru/. Также извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Напомним, что изменения федерального закона о рыболовстве были приняты 1 мая. Вводится новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Право на вылов будет предоставляться на 15 лет. При этом договор с пользователем должен предусматривать реализацию проектов по строительству судов на территории России.

29 августа правительство опубликовало два постановления и два распоряжения, регулирующих распределение нового вида квот.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews