03 октября 2019 года

Пограничники применили оружие для задержания шхуны из КНДР

За два дня погрануправление ФСБ России по Приморскому краю задержало четыре рыболовные шхуны из Северной Кореи. Для того чтобы остановить одно из судов, потребовалось применять оружие.

Приморские пограничники продолжают сообщать о задержании судов со стороны КНДР. За два дня – с 1 по 2 октября – в российской экономзоне в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на 4 рыболовных шхунах.

Всего обнаружено около 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, 3 акулы. Морепродукты и орудия лова изъяты.

В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе загорелось машинного отделения.

Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали 5 браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь.

Нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Fishnews