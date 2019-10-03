03 октября 2019 года

Главной причиной ЧС на рыбацких судах назвали человеческий фактор

Участники Всероссийской конференции по безопасности мореплавания обсудили аварийность на рыбопромысловых судах в 2018 г. Росрыболовство наметило меры по улучшению ситуации.

Конференция прошла во Владивостоке 2 октября, сообщает корреспондент Fishnews. Начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник озвучил статистику аварийности в отрасли. По данным ФАР, в 2018 г. произошло 74 аварийных случая, при этом погибло и получило тяжкий вред здоровью 46 человек. По сравнению с 2017 г. увеличилось количество намоток на винт (18 против 15), столкновений судов (5 против 3), посадок на мель (4 против 2). Почти не снижается количество пожаров (14 против 15).

Так, 25 января 2018 г. в Японском море затонуло судно «Восток», при этом погибли 20 человек. Наиболее вероятные причины: быстрое обледенение, потеря остойчивости, опрокидывание и затопление. В том же районе Японского моря 7 декабря 2018 г. сейнер-траулер «Дорида» в результате обледенения палубного груза (крабовые ловушки) получил 30-градусный крен. Для выравнивания экипаж выбросил за борт часть палубного груза и изменил курс.

«Основные причины роста аварийных случаев Росрыболовство видит в человеческом факторе», - подчеркнул Анатолий Дубник. Кроме того, в качестве причин он назвал изношенность и ненадлежащее техническое состояние судов, а также низкий уровень подготовки экипажей судов к авариям, что указывает на прямую ответственность работодателя.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук озвучил предложения ведомства по улучшению ситуации. «Во-первых, повысить эффективность системы подготовки людей на берегу, - сказал он. - Необходимо провести независимый аудит действующей системы выдачи разрешительных документов, в том числе систем компьютерного тестирования. Система должна полностью исключать субъективный фактор и быть прозрачна. Непрошедшие тестирование не должны допускаться до работы на промысле».

Также Петр Савчук заявил о необходимости внедрения всеми без исключения судовладельцами комплексных программ безопасности мореплавания. Эти программы должны в том числе включать тренировки на берегу и в море, семинары для обмена опытом между экипажами судов с разбором аварийных ситуаций, обучение практическому использованию индивидуальных и групповых средств спасения.

«Отдельно упомяну противопожарную подготовку экипажа, - обратил внимание замруководителя ФАР. - Зачастую причиной экстренных ситуаций на судах, таких как возгорание, является размещение легковоспламеняющихся веществ, одежды, упаковочной тары вблизи источников тепла».

Петр Савчук предложил усилить надзор по отдельным направлениям. «При выявлении нарушений, создающих высокие риски возникновения аварийной ситуации и жизни людей, необходимо принимать принципиальное решение о недопуске судна на промысел», - подчеркнул он.

Еще одной антиаварийной мерой станет ужесточение надзора за проведением комплексных модернизаций и переоборудований судов, когда в результате происходит кратное повышение производственной нагрузки, сказал Петр Савчук.

Fishnews