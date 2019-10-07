07 октября 2019 года

Ферму по выращиванию раков планируют открыть в Приволжье

В Нижегородской области предполагается создать хозяйство, которое будет заниматься индустриальным выращиванием раков. Предложение о формировании участка на реке одобрила профильная региональная комиссия.

Акваферму планируется разместить на реке Пьяна у села Камкино Сергачского района, сообщили Fishnews в комитете госохотнадзора Нижегородской области. Предприятие, за которым будет закреплен рыбоводный участок, определят на аукционе, отметили в ведомстве.

Напомним, что власти региона стимулируют развитие товарной аквакультуры с помощью специальной программы. В 2019 г. получатели субсидий по этой программе планируют собрать 500 тонн «рыбного урожая» – на 8% больше, чем в прошлом году (462 тонны), подчеркнули в комитете госохотнадзора.

Fishnews