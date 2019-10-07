07 октября 2019 года

Сахалин рассказал о перспективах судостроения и судоремонта

Компания «Невельский судоремонт» представила на Международном конгрессе рыбаков проект по развитию на Сахалине судоремонтных работ и крупносекционной сборки флота. Судоремонтный завод планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 г.

Возможности для модернизации в рыбной отрасли обсуждались на специальном круглом столе в рамках XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Во встрече участвовали представители России, Исландии, Никарагуа, Латвии и других стран.

О проекте в сфере судостроения и судоремонта рассказали инвесторы из Сахалинской области – компания «Невельский судоремонт». В портовом городе она уже создает предприятие, которое будет выполнять судоремонтные работы, а в перспективе – строить флот, сообщает корреспондент Fishnews.

Новое производство организуют рыбопромышленные компании, услуги они планируют оказывать коллегам-рыбакам, а также дальневосточным предприятиям морского транспорта.

«Невельский судоремонт» будет выполнять корпусные работы, ремонт механических, топливных узлов, электрики и автоматики, рефрижераторных устройств, насосов и дизельных генераторов. Планируется начать с ремонта до 12 судов в год и постепенно увеличивать объемы.

Основной целью нового предприятия его создатели называют строительство рыболовного флота длиной до 60 метров и шириной до 16 метров. Также планируется строить суда вспомогательного флота – буксиры-кантовщики, самоходные плашкоуты и суда-бункеровщики в пределах тех же размерений. Первоначальные показатели по строительству – 6 судов в год с выходом через несколько лет на постройку до 16 малотоннажников и до 12 среднетоннажников.

Предполагается использовать методы двухстапельной постройки, что позволит осуществлять одновременную сборку четырех судов. Для спуска новых судов также запланировано приобретение плавучего дока грузоподъемностью 2 тыс. тонн. Также верфь будет оснащена сооружениями для строительства судов на берегу с последующим перемещением корпусов в плавучий док с использованием судопоезда.

Своим конкурентным преимуществом компания видит блочную сборку: такой принцип позволит ускорить процесс строительства, сделать работу более эффективной.

Судоремонтный завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г., судосборочное производство – в 2022 г.

Вложения, необходимые для реализации проекта, оцениваются в 1,8 млрд рублей. Компания заинтересована в привлечении инвесторов.

Для развития завода планируется использовать меры господдержки – в частности, возможности Фонда развития Дальнего Востока, Корпорации развития Сахалинской области, преференции свободного порта или территории опережающего развития, стимулы к обновлению флота.

Fishnews