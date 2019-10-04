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О технологиях 21 века в добыче и переработке рыбы рассказали на Международном конгрессе рыбаков

Дальневосточные рыбаки заглянули в будущее

О технологиях 21 века в добыче и переработке рыбы, а также о проблемах и инструментах развития отечественной отрасли машиностроения для рыбаков поговорили на XIV Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке.

В живое обсуждение переросла презентация возможностей зарубежных и отечественных производителей оборудования для рыбной отрасли. В панельной дискуссии «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт», которая прошла 3 октября на площадке конгресса рыбаков, участвовали представители машиностроительных, инжиниринговых и рыбопромышленных компаний, а также финансовых структур и госорганов из России, Исландии, Никарагуа, Латвии и других стран.

Вперед за наукой

Свои последние разработки представили исландские компании, которые реализуют проекты на верфях западной части России и оснащают современные рыбоперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке.

Модератор круглого стола, замглавы Росрыболовства Петр Савчук отметил большой интерес исландских компаний к совместным проектам в России.

Как рассказал генеральный директор Knarr Russia Йонас Триггвасон, за последнее столетие Исландии удалось совершить огромный технологический скачок. Страна с населением всего около 320 тыс. человек благодаря автоматизации и роботизации рыбообработки вышла в тройку лидеров рыболовных держав Европы. «Каков исландский подход? Это ответственность за ресурс, чтобы каждая рыбина использовалась полностью. Главный двигатель в этом – инновации: в Исландии на такой результат работают целые институты и научные центры», – рассказал Йонас Триггвасон.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве действенного рычага Исландия также определила для себя кооперацию: объединение возможностей разных компаний – производителей оборудования и создателей технологий. В плотной связке работают также рыбаки, переработчики на берегу и логистические структуры. «Такая координация, которая начинается от потребителя, позволяет не перелавливать, обеспечивать потребности рынка и получать максимальную добавленную стоимость на продукцию», – поделился опытом представитель Knarr.

«За каждым прорывом стоит изменение образа мышления», – обратил внимание председатель совета директоров компании-проектанта «Наутик Рус» Альфред Тулиниус. Говоря об облике и возможностях современного флота, представитель исландского судостроения отметил, что в его стране обновлены не только все суда, но и «цепочка создания стоимости бизнеса» – от упаковки до маркетинга. «Сегодня мы вылавливаем порядка 50% от того объема, который добывали 30 лет назад. Но возросла добавочная стоимость, которая и увеличила доходы компаний», – пояснил Альфред Тулиниус.

Про эволюцию отрасли рассказал и представитель компании – производителя рыбоперерабатывающего оборудования Skaginn 3X Петур Петурссон. «Если прежде мы брали всего порядка 40% от улова, а остальное выбрасывали, то сейчас мы увеличиваем стоимость нашей продукции благодаря безотходному производству», – отметил он.

О принципах своей работы и продукции, которая поставляется на мировой рынок, рассказали также представители компаний Marel, Hampidjan, Naust Marine, Kapp, Saeplast, Valka и др.

Такое глубокое погружение в современные технологии вызвало у аудитории не только интерес, но и вопросы: каковы возможности и последствия внедрения подобной техники в России.

Так, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный затронул тему сокращения рабочих мест из-за высокой автоматизации производства. Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров призвал задуматься о перспективе обслуживания современных судов на Дальнем Востоке и уровне подготовки технических кадров.

В российских реалиях

Дальневосточные производители оборудования и судостроители поговорили не только о технологических возможностях и достижениях, но и о проблемных аспектах отечественного машиностроения.

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко проанализировал реальную ситуацию в отрасли и варианты развития этого сегмента. По его словам, не стоит закрывать глаза на отставание отечественных производителей, например, в разработке и производстве серийного оборудования для рыбопереработки. Но при этом нельзя забывать и о сильных сторонах – это строительство рыбоперерабатывающих фабрик, где Россия вышла на определенный уровень.

В качестве примера представитель «Дальрыбтехцентра» рассказал о свежем опыте по изготовлению и установке фабрики на судне-краболове. Однако основную долю в портфеле заказов, по словам Артема Шевченко, занимает создание береговых рыбоперерабатывающих заводов.

Важными инструментами развития российского машиностроения для рыбаков, по мнению гендиректора ДРТЦ, должны стать консолидация производителей и координирующая роль регулятора. А также возвращение судов для ремонта и обслуживания на российском берегу.

Еще одно условие – это повышение локализации производства, привлечение иностранных компаний к сотрудничеству с местными производителями в рамках совместных проектов.

Примером такого взаимодействия с зарубежными партнерами стал проект ООО «Технологическое оборудование» и латвийской Peruza – первая линейка оборудования для переработки пелагических видов рыб под новой торговой маркой Marique. Как отметил представитель российской инжиниринговой и производственной компании Артем Комаров, это стало откликом на запросы дальневосточных рыбаков, которые столкнулись с необходимостью освоения больших объемов сардины-иваси.

«Мы решили обратиться к опыту наших коллег из Латвии, которые уже более 20 лет успешно перерабатывают эти виды рыб в Атлантике, на Балтике, а также в странах Юго-Восточной Азии», – рассказал представитель компании «Технологическое оборудование». Такое объединение усилий, по его словам, поможет развивать производство современного оборудования в нашей стране и послужит отличной опытной площадкой для практики молодых специалистов.

Приоритетную для государства и важнейшую для рыбной отрасли сферу судостроения и ремонта флота развивают инвесторы на Сахалине. «Невельский судоремонт» не только представил на круглом столе свой проект, но и рассказал, какие вопросы важно решить, чтобы стимулировать это направление.

О конгрессе

XIV Международный конгресс рыбаков прошел во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступили администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие поддержали посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Участие в мероприятии приняли представители России, Китая, Норвегии, Латвии, Исландии, Кореи, Никарагуа, США, Польши, Вьетнама, Германии, Франции, Японии.

Fishnews

  • О технологиях 21 века в добыче и переработке рыбы рассказали на Международном конгрессе рыбаков
  • Панельная дискуссия «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, моровой опыт» на XIV Международном конгрессе рыбаков
  • За последнее столетие Исландии удалось совершить огромный технологический скачок
  • Гендиректор Knarr Russia Йонас ТРИГГВАСОН
  • Олег КОМАРОВ («Технологическое оборудование»), Артем ШЕВЧЕНКО («Дальрыбтехцентр»), Арнис ПЕТРАНИС (Peruza), Артем КОМАРОВ («Технологическое оборудование»)
  • Председатель совета директоров «Наутик Рус» Альфред ТУЛИНИУС
  • Панельная дискуссия «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, моровой опыт» на XIV Международном конгрессе рыбаков
  • Петур ПЕТУРССОН, Skaginn 3X
  • Панельная дискуссия «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, моровой опыт» на XIV Международном конгрессе рыбаков
  • Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО
  • Артем КОМАРОВ, ООО «Технологическое оборудование»
  • Галина КОРАБЛЕВА, «Невельский судоремонт»
  • О технологиях 21 века в добыче и переработке рыбы рассказали на Международном конгрессе рыбаков
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