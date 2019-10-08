08 октября 2019 года

Сенаторы рассмотрят закон для защиты «краснокнижных»

На заседании 9 октября Совет Федерации планирует рассмотреть изменения Уголовного кодекса, ужесточающие ответственность за незаконную добычу и оборот объектов животного мира из Красной книги.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ» включен в проект повестки заседания сенаторов, намеченного на 9 октября. Проект закона был внесен в Госдуму правительством, депутаты приняли поправки 24 сентября .

Предполагается, что изменения помогут эффективнее бороться с преступлениями в сфере охраны «ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (или) охраняемым международными договорами РФ».

Новый закон предусматривает увеличение на год максимального срока принудительных работ и лишения свободы за незаконную добычу и оборот таких объектов животного мира, сообщает корреспондент Fishnews.

Особая ответственность теперь грозит не только должностным лицам, но и всем, кто посягнул на «краснокнижных» с использованием служебного положения. Нынешняя формулировка не позволяет привлекать к ответственности лиц, которые использовали служебное положение, но не относятся к должностным. Например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Вносятся изменения в части 3 и 3.1 статьи 258.1 УК РФ: они дополняются новым квалифицирующим признаком – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Fishnews