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Российских рыбаков ждет экскурсия на завод крупнейшего в Китае производителя холодильного оборудования – группы компаний Yantai Moon

Хэллоуин в «царстве холода» Yantai Moon

Завершается прием заявок на посещение завода крупнейшего в Китае производителя холодильного оборудования – группы компаний Yantai Moon. Экскурсия для российских рыбопромышленников пройдет 28-29 октября в городе Янтай.

В России и других странах СНГ группа компаний Yantai Moon реализует проекты различных масштабов, вплоть до оснащения атомных электростанций. Охвачена и привычная ниша – оборудование для складских холодильных помещений, пищевой переработки.

Экскурсия на производства группы компаний Yantai Moon и рыбоперерабатывающее предприятие, вооруженное современным холодом этого китайского бренда, приурочена к China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Накануне выставки представителей рыбной отрасли из России приглашают отправиться в Янтай, чтобы увидеть, как в КНР создают холодильное оборудование мирового уровня и применяют его в рыбопереработке.

Прием заявок на экскурсию продлится до 13 октября.

В рамках поездки предлагается посетить структурные подразделения Yantai Moon в городе Янтай, недалеко от Циндао, и встретиться с руководством группы компаний. Также российские рыбопромышленники смогут побывать на рыбоперерабатывающем заводе Haidu, где используются китайские технологии заморозки.

Медиахолдинг Fishnews оказывает информационную помощь в организации этой поездки.

Группа компаний Yantai Moon объединяет крупные промышленные группы, которые занимаются производством холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования, изоляционных материалов, оборудования для теплопередачи и др. Ведущее предприятие – компания Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd.), которая имеет собственную производственную базу и научно-испытательное подразделение.

Только в этом году Moon Tech завершила несколько проектов для российских компаний. Один из них – запуск двухступенчатой аммиачной холодильной системы для Новосибирского хладокомбината. Другой – оснащение холодильными компрессорами нового краболова для российского предприятия, который был спущен на воду в Даляне. В 2019 г. Moon Tech получила свидетельства Российского морского регистра судоходства о соответствии оборудования и сегодня способна участвовать в судостроительных проектах по стандартам РС.

По всем вопросам участия в экскурсии на Yantai Moon, а также по программе поездки можно обращаться по телефону 8 (924) 233-31-36 либо на электронную почту n_sycheva@inbox.ru.

Fishnews

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